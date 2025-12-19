Donald Trump apre al possibile conflitto con il Venezuela, spiegando il perché del blocco alle petroliere venezuelane attuato nei giorni scorsi.

Donald Trump al tavolo delle interviste nello studio ovale ha dichiarato che esiste una possibilità che gli Stati Uniti d’America dichiarino guerra al Venezuela aprendo poi ai metodi utilizzati per combattere il narcotraffico proveniente dalla nazione presieduta da Maduro, entriamo nel dettaglio delle dichiarazioni del Tycoon.

Intervento militare contro Caracas tra le ipotesi

Donald Trump intervistato dalla NBC come riporta TgCom24.it ha ribadito che la possibilità che l’esercito americano intervenga contro il regime di Caracas è sempre più concreta.

Un’affermazione che porta un certo allarme all’interno della Casa Bianca poiché in campagna elettorale Trump aveva ammesso di non voler entrare all’interno di guerre già in corso e nè tantomeno di volerle avviare.

Si tratterebbe quindi di una svolta inattesa ma con ampie motivazioni poiché “il venezuela starebbe utilizzando i proventi del petrolio per finanziare il terrorismo della droga” ha dichiarato.

“Maduro sa cosa voglio”

Nel corso del dialogo con la stampa una dichiarazione diretta a Maduro “lui sa cosa voglio” una frase che apre ad una possibile fase ricca di tensione iniziata con i primi interventi effettivi dell’amministrazione Trump.

Difatti il Presidente americano aveva annunciato un blocco delle navi sia in ingresso che in uscita dal Venezuela chiosando con un: “se sono stupidi continueranno a navigare verso i nostri porti”.