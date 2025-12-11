Putin e Maduro: l'alleanza strategica che sfida le crisi globali

In un periodo caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche, il presidente russo Vladimir Putin ha nuovamente espresso il suo appoggio al leader venezuelano Nicolás Maduro durante una recente conversazione telefonica. Questo incontro è avvenuto in risposta all’azione degli Stati Uniti, che hanno sequestrato una petroliera al largo delle coste venezuelane, un episodio che evidenzia le frizioni sempre più profonde tra le due nazioni.

Le relazioni tra Russia e Venezuela sono storicamente solide, con una cooperazione che si è intensificata negli ultimi anni. Maduro ha visitato Mosca, partecipando a una parata militare annuale e sottoscrivendo un accordo di partnership che amplia la cooperazione tra i due paesi.

Sostegno russo a Maduro

Durante la telefonata, il Cremlino ha rilasciato una dichiarazione in cui si afferma che Putin ha manifestato la sua solidarietà nei confronti del popolo venezuelano. Il presidente russo ha anche confermato il supporto alle politiche del governo di Maduro, che mirano a salvaguardare gli interessi nazionali e la sovranità di fronte a crescenti pressioni esterne.

Relazioni bilaterali tra Russia e Venezuela

Caracas ha sottolineato come i due leader abbiano ribadito la natura strategica, solida e in continua crescita delle loro relazioni bilaterali. È stato evidenziato che i canali di comunicazione tra Russia e Venezuela rimangono sempre aperti, con Putin che ha assicurato che Mosca continuerà a supportare il Venezuela nella sua lotta per mantenere la sovranità, il rispetto del diritto internazionale e la pace in tutta l’America Latina.

Tensioni con gli Stati Uniti

Il contesto di questa conversazione è segnato da azioni militari statunitensi, tra cui il sequestro di una petroliera venezuelana. Le truppe americane hanno effettuato un intervento drammatico, calando in corda da un elicottero e con armi spianate. Questo episodio ha alimentato le accuse degli Stati Uniti contro Maduro, che secondo Washington sarebbe a capo di un cartello della droga, accusa che il presidente venezuelano respinge fermamente.

Ruolo strategico del Venezuela

Maduro ha affermato che gli Stati Uniti stanno cercando di rovesciare il suo governo, attirato dalle immense riserve petrolifere del Venezuela. In risposta a queste minacce, il presidente statunitense Donald Trump ha dispiegato navi da guerra nelle vicinanze del Venezuela, aumentando le tensioni nella regione. Gli scontri in mare hanno già portato a perdite umane significative, con almeno 87 persone uccise in attacchi su imbarcazioni nel Pacifico orientale e nei Caraibi.

Queste dinamiche geopolitiche stanno creando un clima di incertezza e sfide per entrambi i paesi. La Russia, da parte sua, sembra intenzionata a mantenere il suo sostegno a Maduro, mentre il Venezuela cerca di resistere alle pressioni e agli attacchi esterni. La situazione rimane delicata, con ripercussioni che potrebbero estendersi oltre i confini nazionali.