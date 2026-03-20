Turismo e sviluppo: Con “Oltre il mare” si chiude il triennio dedicato alla rinascita di Scilla

“Oltre il mare. I patrimoni per la continuità dell'offerta turistica” il tema della due giorni organizzata dalla Fondazione Magna Grecia a conclusione di un ciclo di analisi e focus che hanno avuto come obiettivo la riscoperta e lo sviluppo economico della Calabria e del territorio di Scilla in...

“Oltre il mare. I patrimoni per la continuità dell’offerta turistica” il tema della due giorni organizzata dalla Fondazione Magna Grecia a conclusione di un ciclo di analisi e focus che hanno avuto come obiettivo la riscoperta e lo sviluppo economico della Calabria e del territorio di Scilla in particolare. Oltre il mare, perché per rendere questo territorio turistico tutto l’anno c’è tutto quello che serve, ma è necessario fare rete e migliorare le infrastrutture.

https://www.youtube.com/watch?v=ZKyj2DjkAKI