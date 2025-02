Turismo, Patruno (Regione Puglia): "Presenze internazionali raddoppiate: +22%"

Milano, 10 feb. (Adnkronos) – “Abbiamo presentato i dati del 2024, ormai consolidati, che vedono un incremento del 10% degli arrivi e delle presenze complessivamente. Il dato più significativo riguarda le presenze internazionali, che crescono del 22%. Ciò che è ancora più interessante è che guardando agli ultimi dieci anni, durante i quali abbiamo messo in campo queste politiche utilizzando al meglio i fondi strutturali europei che ci sono stati messi a disposizione, abbiamo un raddoppio del tasso di internazionalizzazione della nostra regione: era il 20% nel 2015, abbiamo superato il 41%. Superiamo i 20 milioni di presenze, una soglia psicologica importante. Abbiamo superato, inoltre, i 10 milioni di passeggeri negli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia da qualche mese e questo ci ha consentito di aprire la rotta e il collegamento diretto tra Bari e New York, che era un obiettivo a cui puntavamo".

A dirlo Aldo Patruno, direttore dipartimento Turismo di Regione Puglia, in occasione della partecipazione di Regione Puglia all’edizione 2025 della Bit a Milano, la più importante manifestazione in Italia per l’innovazione nel settore dei viaggi e del turismo.

“Infine, il dato più interessante di tutti è l'occupazione: gli addetti nel comparto del turismo superano i 200mila occupati e più che raddoppiano rispetto al 2015. Quindi risultati estremamente importanti, che nascono dalla capacità di mettere insieme innanzitutto turismo e cultura, che dovranno confrontarsi a loro volta con lo sviluppo economico, con l'agricoltura, con l'ambiente, il paesaggio, con la formazione soprattutto, perché la sfida oggi è la qualificazione di questa offerta turistica in termini di servizi, di prodotti, di organizzazione turistica e soprattutto di competenze professionali”, conclude.