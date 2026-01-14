Turismo: Th Resorts entra a far parte di Fto-Confcommercio, passo per crescita settore

Roma, 14 gen. (Labitalia) – La Federazione turismo organizzato di Confcommercio (Fto) annuncia con entusiasmo l’ingresso tra i propri associati di Th Resorts, storico player del turismo leisure italiano noto per la qualità, la passione e la professionalità che dal 1977 distinguono il suo operato. L’arrivo di Th Resorts rappresenta un momento di significativa crescita per Fto.

L’associazione rafforza così ulteriormente il proprio ruolo di punto di riferimento per la filiera del turismo organizzato, confermandosi una casa comune autorevole, riconosciuta da istituzioni politiche e culturali per la sua serietà e la competenza rappresentate dagli associati.

Graziano Debellini, presidente di Th Resorts, sottolinea: “La nostra adesione a Fto-Confcommercio nasce dalla profonda convinzione che il turismo italiano abbia urgente bisogno di una rappresentanza forte, qualificata e capace di mettere a sistema le differenti competenze della filiera. Entrare in Fto per noi significa partecipare attivamente a un network di professionisti, condividere valori e strategie, e instaurare un dialogo costante con le istituzioni per contribuire concretamente alla crescita e alla competitività del turismo organizzato e del nostro Paese. Siamo orgogliosi di poter portare la nostra esperienza in Federazione, pronti ad affrontare insieme le sfide future di un comparto sempre più strategico per l’Italia”.

Franco Gattinoni, presidente di Fto, aggiunge: “In questi anni, Fto è cresciuta diventando un’associazione prestigiosa e riconosciuta, interlocutore di riferimento per le istituzioni e per tutto il settore del turismo organizzato. L’adesione di un gruppo storico e autorevole come TH Resorts conferma che Fto è uno dei luoghi in cui si costruiscono visione di filiera, qualità, formazione e professionalità con un impatto reale per imprese e mercato. Con grande piacere annunciamo inoltre la nomina di Graziano Debellini nel Consiglio della Federazione, scelta che aumenta il valore della nostra governance”