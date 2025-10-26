Tusk mette in guardia contro la riattivazione di Nord Stream 2

In un contesto di crescente tensione geopolitica, il primo ministro polacco Donald Tusk ha espresso forti preoccupazioni riguardo alla possibilità di ripristinare i legami economici con la Russia, in particolare alla riattivazione del controverso gasdotto Nord Stream 2. In un’intervista rilasciata al Sunday Times, Tusk ha definito tali proposte come un vero e proprio campanello d’allarme.

Con la prospettiva che le negoziazioni di pace tra Russia e Ucraina possano avvicinarsi, il leader polacco ha sottolineato che la volontà di alcuni politici europei di normalizzare le relazioni con Mosca rappresenta un rischio molto serio. Tusk ha affermato: “So che significa che qualcuno in Europa desidera ripristinare il Nord Stream 2 e riavviare i buoni affari con l’energia russa.”

Il dibattito su Nord Stream 2

Il gasdotto Nord Stream 2, che trasporta gas dalla Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico, è stato oggetto di critiche accese. Considerato da molti come un errore strategico, è visto come un simbolo dell’appeasement dell’Europa verso Mosca. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, il gasdotto è stato sabotato, portando a un arresto di un subacqueo ucraino sospettato di essere coinvolto nell’attacco.

Riflessioni di Tusk sul sabotaggio

In un post sui social media, Tusk ha dichiarato: “Il problema con il Nord Stream 2 non è che sia stato distrutto, ma che sia mai stato costruito.” Questa affermazione evidenzia la sua convinzione che l’esistenza stessa del gasdotto rappresenti una minaccia per la sicurezza europea.

La risposta della Polonia e la sicurezza europea

Durante l’intervista, Tusk ha anche commentato una recente decisione di un tribunale polacco che ha bloccato una richiesta di estradizione tedesca riguardante uno dei sospetti del sabotaggio. Secondo il primo ministro, questo apre la strada a una possibile legittimità per l’Ucraina di colpire obiettivi legati alla Russia in tutta Europa.

Inoltre, Tusk ha criticato la complacenza dell’Europa, avvertendo che il continente sta sottovalutando le minacce espansionistiche di Putin. Ha dichiarato: “Parliamo della fine di un’era di illusioni in Europa — troppo tardi, temo. Troppo tardi per essere ben preparati a tutte le minacce, ma non troppo tardi per sopravvivere.”

Brexit e il futuro dell’Europa

Riflettendo sulla Brexit, Tusk ha descritto l’uscita della Gran Bretagna dall’UE come uno dei più grandi errori della storia europea recente. A dieci anni dal referendum, ha notato che la situazione nel Regno Unito non è molto migliore di quella della Polonia, con molti britannici che scelgono di trasferirsi in Polonia.

“Soprattutto dopo il Brexit, i polacchi si sono resi conto che la situazione oggettiva nel Regno Unito non è così vantaggiosa. Ho anche constatato che molti britannici stanno lasciando il loro paese per iniziare una nuova vita qui in Polonia,” ha aggiunto Tusk, evidenziando le dinamiche migratorie attuali.