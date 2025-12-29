Ucraina: Appendino, 'Lega pacifisti da talk show'

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "In Consiglio dei ministri si è consumato, dopo settimane di discussione che in realtà è stata una stucchevole farsa, l'epilogo che già sapevamo: il Governo vara un nuovo invio di armi. E la Lega, come suo solito, dà il suo pla...

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – "In Consiglio dei ministri si è consumato, dopo settimane di discussione che in realtà è stata una stucchevole farsa, l'epilogo che già sapevamo: il Governo vara un nuovo invio di armi. E la Lega, come suo solito, dà il suo placet. Non che ci aspettassimo qualcosa di diverso ma finisce così la solita sceneggiata di Salvini che, dopo aver fatto il pacifista a favor di telecamera e aver condito la sua propaganda di parole ipocrite, dà il via libera al nuovo pacchetto".

Lo scrive sui social la deputata M5S Chiara Appendino.

"Nella Lega -aggiunge- fanno i pacifisti nei talk show, ma poi in Aula votano compatti ogni singolo invio di armi, sottomessi a logiche di guerra che drenano risorse vitali per l'Italia. Salvini tra la pace e la poltrona ha già scelto la poltrona. Ora però basta prese in giro agli italiani: la Lega è un partito di ipocriti incoerenti e Salvini in questo Governo conta come un giullare di corte e per dignità dovrebbe dimettersi".