Ucraina: Conte, 'Governo anziché aiutare i giovani li manda in guerra'**

Palermo, 7 giu. (Adnkronos) – "Ci troviamo a fare la guerra perché dei falchi a Washington e a Londra hanno convinto intorno ai tavoli le colombe che la guerra si vinceva, vi rendete conto che follia? E adesso che siamo in campagna elettorale tutti parlano di pace ma non c'è alcuna volontà di imprimere una svolta e di creare un tavolo per un negoziato di pace. E allora dobbiamo decidere: ci dobbiamo rassegnare a mandare i nostri ragazzi in guerra?". Così Giuseppe Conte al comizio in piazza Verdi a Palermo. "Un paese al contrario, con tutte le difficoltà che abbiamo anziché offrire ai nostri giovani, tirocini retribuiti e non gratuiti, anziché offrire un salario dignitoso e non a 3 o 4 euro, anziché dare agevolazioni sulla prima casa, gli diamo un elmetto e una tuta mimetica per andare a combattere in Ucraina. questo solo perché abbiamo come governanti persone che non hanno la forza e la capacità di sedersi ai tavoli internazionali e imprimere una svolta", ha detto.