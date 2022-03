Ucraina: Conte, 'sì invio armi non a cuor leggero, prioritario sforzo diplomatico'

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – "Quanto sta accadendo" in Ucraina "interroga le coscienze perchè vengono conculcati i basilari principi democratici. Per questa ragione, non a cuor leggero, siamo orientati a una risposta unanime e univoca anche sul piano del sostegno dell'equipaggiamento militare, senza però che questo significhi l'abbandono di quella che è la via maestra, cioè ricercare una via politica con ogni sforzo diplomatico, perchè questo è l'obiettivo che deve rimanere prioritario".

Lo ha affermato Giuseppe Conte, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5.