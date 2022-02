Roma, 21 feb. (Adnkronos) – È stata convocata per domani alle 13.30 la Conferenza dei capigruppo della Camera per comunicazioni del presidente, Roberto Fico, dopo che in serata da vari Gruppi parlamentari era stato chiesto un intervento del Governo per un aggiornamento sugli sviluppi della crisi ucraina.

A questo fine Fratelli d'Italia aveva sollecitato la riunione della Capigruppo.