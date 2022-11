Ucraina: Gazprom non taglierà forniture di gas alla Moldavia

Mosca, 28 nov. (Adnkronos) - Gazprom ha deciso di non ridurre la fornitura di gas attraverso il territorio ucraino alla Moldavia dopo che Moldovagaz ha pagato le forniture di gas russo a novembre. Lo ha comunicato la società russa per il gas, chiarendo che "la Moldovagaz ha corretto la v...

(Adnkronos) – Gazprom ha deciso di non ridurre la fornitura di gas attraverso il territorio ucraino alla Moldavia dopo che Moldovagaz ha pagato le forniture di gas russo a novembre. Lo ha comunicato la società russa per il gas, chiarendo che "la Moldovagaz ha corretto la violazione del pagamento delle attuali forniture di gas russo a Gazprom nel mese di novembre. I fondi per il gas destinato ai consumatori moldavi che si sono stabiliti in territorio ucraino, sono stati ricevuti da Gazprom.

Per questo motivo si è deciso di non ridurre fornitura di gas alla stazione di pompaggio del gas di Sudzha per il transito in Moldavia".