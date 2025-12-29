Ucraina: Gelmini, 'Italia si conferma Paese serio e affidabile'

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - “Con il decreto legge approvato oggi, che dispone la proroga degli aiuti anche militari all’Ucraina, l’Italia si conferma un Paese serio e affidabile, con una linea credibile e coerente di politica estera. Siamo stati dalla parte del popolo ucraino fin d...

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Con il decreto legge approvato oggi, che dispone la proroga degli aiuti anche militari all’Ucraina, l’Italia si conferma un Paese serio e affidabile, con una linea credibile e coerente di politica estera. Siamo stati dalla parte del popolo ucraino fin dal primo giorno con l’Esecutivo guidato da Mario Draghi; lo siamo ancora oggi con il Governo Meloni.

La logica della forza e della sopraffazione non può vincere e i Paesi democratici dell’Occidente devono continuare a difendere la libertà e la pace. Pace che oggi si difende stando a fianco di una democrazia aggredita da una superpotenza oramai da quasi quattro anni. Di questo Occidente l’Italia si conferma un partner insostituibile". Lo afferma Mariastella Gelmini, senatrice di Noi moderati.

"Chi pensava che la maggioranza di governo si sarebbe frantumata su un tema così delicato, oggi masticherà amaro. Non così l’Ucraina, che continua ad avere al suo fianco con aiuti militari e civili, con un supporto concreto alle sue infrastrutture energetiche, uno dei Paesi fondatori dell’Unione europea, convintamente europeista e atlantista, come l’Italia. L’auspicio è che tutto ciò debba servire per poco tempo e si possa presto mettere mano alla ricostruzione di quel martoriato Paese”.