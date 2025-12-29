Home > Flash news > Ucraina: il 15 gennaio comunicazioni Crosetto alla Camera su Dl aiuti

Ucraina: il 15 gennaio comunicazioni Crosetto alla Camera su Dl aiuti

Roma, 29 dic (Adnkronos) – Giovedì 15 gennaio alla Camera si terranno le comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto sul decreto Ucraina. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo della Camera.