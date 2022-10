Ucraina, il Papa: Putin fermi la spirale di violenza e morte

Roma, 2 ott. (askanews) – “È angosciante che il mondo impari la geografia dell’Ucraina attraverso nomi come Butcha, Irpin, Mariupol, Izium, Zaporijjia e altre località che sono diventati luoghi di sofferenza e paure indescrivibili” ha detto Papa Francesco durante l’Angelus a piazza San Pietro.

“Il mio appello è soprattutto al presidente della Federazione Russa, supplicandolo di fermare anche per amore del suo popolo, questa spirale di violenza e di morte” ha aggiunto.

“A tutti i protagonisti della vita internazionale e ai responsabili politici delle nazioni, chiedo con insistenza di fare tutto ciò che è nelle loro possibilità per porre fine alla guerra in corso, senza lasciarsi coinvolgere in pericolose escalation e per promuovere e sostenere iniziative di dialogo”.