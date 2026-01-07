Ucraina: M5S, 'governo chiarisca impegni presi con volenterosi'

Roma, 7 gen. (Adnkronos) – "Dall'ennesima riunione dei 'volenterosi' esce l'ennesimo annuncio sull'invio di truppe anglo-francesi in Ucraina che verrà accolto con l'ennesimo 'niet' di Mosca che ha sempre respinto l'ipotesi di truppe Nato nel Paese. Ben diverso da quello che noi abbiamo sempre auspicato: una forza di pace sotto egida Onu formata da caschi blu di Paesi neutrali, quindi non Nato".

Lo dichiarano i parlamentari M5S delle Commissioni Esteri e Difesa di Senato e Camera.

"L'ennesima iniziativa velleitaria da cui Meloni si tira fuori in termini di invio truppe ma, a quanto pare, non di invio armi e di supporto militare, intelligence e addestramento. Il governo venga in Parlamento a spiegare nel dettaglio quali sono gli impegni che Meloni ha preso a nome dell'Italia, perché qui andiamo al di là del decreto approvato a fine anno su cui Crosetto riferirà in aula settimana prossima".