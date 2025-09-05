Home > Flash news > Ucraina: Mattarella riceve al Quirinale ambasciatore Melnyk

Ucraina: Mattarella riceve al Quirinale ambasciatore Melnyk

Roma, 5 set (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale l'ambasciatore d'Ucraina in Italia Yaroslav Melnyk. Lo rende noto il Quirinale.