Ucraina: Mattarella riceve al Quirinale ambasciatore Melnyk

Roma, 5 set (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale l'ambasciatore d'Ucraina in Italia Yaroslav Melnyk. Lo rende noto il Quirinale.
