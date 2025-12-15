Ucraina: media, negoziatori Usa continuano a chiedere a Kiev di cedere il Donbass

Berlino, 115 dic. (Adnkronos/Afp) - Durante l'ultimo ciclo di negoziati a Berlino, i negoziatori americani hanno chiesto all'Ucraina di rinunciare alla parte della regione del Donbass ancora controllata da Kiev. Lo ha riferito all'Afp un alto funzionario a conoscenza delle discussioni...

Berlino, 115 dic. (Adnkronos/Afp) – Durante l'ultimo ciclo di negoziati a Berlino, i negoziatori americani hanno chiesto all'Ucraina di rinunciare alla parte della regione del Donbass ancora controllata da Kiev. Lo ha riferito all'Afp un alto funzionario a conoscenza delle discussioni. Vladimir "Putin vuole dei territori. Gli americani dicono che l'Ucraina "deve ritirarsi", cosa che Kiev rifiuta, ha detto la fonte all'Afp.

"È piuttosto sorprendente che gli americani adottino la posizione dei russi su questa questione", ha aggiunto.