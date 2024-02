Ucraina, Putin: una sconfitta della Russia è impossibile

Milano, 9 feb. (askanews) - "Ci sono state proteste e urla riguardo all'infliggere una sconfitta strategica alla Russia sul campo di battaglia. Ma ora, a quanto pare, ci si rende conto che questo non è facile da fare, se non del tutto possibile. Secondo me, è impossibile per definizione, non accad...

Milano, 9 feb. (askanews) – Una sconfitta della Russia è impossibile. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin. “Ci sono state proteste e urla riguardo all’infliggere una sconfitta strategica alla Russia sul campo di battaglia. Ma ora, a quanto pare, ci si rende conto che questo non è facile da fare, se non del tutto possibile. Secondo me, è impossibile per definizione, non accadrà mai. Penso che ora coloro che detengono il potere in Occidente se ne siano resi conto. Ma se questo è vero e se questa consapevolezza è arrivata, pensa ora a cosa fare dopo. Siamo pronti per questo dialogo”, ha dichiarato Putin, il quale ha escluso una invasione della Polonia. “Solo in un caso: se la Polonia attaccasse la Russia. Non abbiamo alcun interesse per la Polonia, la Lettonia o qualsiasi altro posto. Perché dovremmo farlo? Semplicemente non abbiamo alcun interesse. È solo minaccia”.