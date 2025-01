Prima il bilaterale a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni, poi l’icontro con Sergio Mattarella. Questo è il programma di Volodymyr Zelensky, il presidente dell’Ucraina sbarcato nel nostro Paese nelle scorse ore. Il leader di Kiev avrebbe dovuto incontrare anche Joe Biden in questo viaggio, ma il presidente degli Usa ha annullato il suo trasferimento in Europa a causa dell’emergenza incendi della California.

Ucraina, Zelensky è in Italia: l’incontro con Meloni

“I temi chiave della nostra discussione hanno incluso il rafforzamento della sicurezza, la gestione degli sviluppi globali e la preparazione della Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina che si terrà quest’anno a Roma: sono profondamente grato all’Italia e al popolo italiano per il loro incrollabile sostegno”– così ha scritto su X Volodymyr Zelensky dopo il bilaterale con Giorgia Meloni a Roma – “Insieme possiamo avvicinare una pace giusta e rafforzare le nostre posizioni collettive“. Dall’altra parte, il presidente del Consiglio dei Ministri italiano: “Ha espresso solidarietà per le vittime dei recenti bombardamenti russi e ha ribadito il sostegno a 360 gradi che l’Italia assicura e continuerà ad assicurare alla legittima difesa dell’Ucraina e al popolo ucraino, per mettere Kiev nelle migliori condizioni possibili per costruire una pace giusta e duratura”.

Ucraina, Zelensky è in Italia: oggi l’incontro con Mattarella

Oggi, invece, è in programma l’importante incontro tra Zelensky e Sergio Mattarella. Nella riunione odiena avrebbe dovuto presenziare anche Joe Biden, ma l’inquilino della Casa Bianca ha dovuto rinunciare a causa dell’emergenza incendi che sta preoccupando la California. Contestualmente, il presidente eletto Donald Trump ha dichiarato i avere avuto con contatto con Putin e che presto i due avranno modo di parlare faccia a faccia.