Ucraina: Zelensky, 'Mosca vuol seminare caos con attacchi infrastrutture energetiche'

Kiev, 9 ott. (Adnkronos/Afp) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di voler seminare il "caos" in Ucraina lanciando attacchi alla rete energetica e alle infrastrutture ferroviarie del suo Paese. "Il compito della Russia è creare caos e esercitare pressione psicologica sulla popolazione attraverso attacchi contro gli impianti energetici e le ferrovie", ha affermato Zelensky in una conferenza stampa.