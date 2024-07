Ucraina: Zelensky, ricostruiremo ospedale pediatrico, 43 morti in attacco russo di lunedì

Washington, 10 lug. (Adnkronos) – Volodymyr Zelensky ha promesso il ripristino dell'Okhmatdyt, l'ospedale pediatrico di Kiev gravemente danneggiato da un attacco missilistico russo. Il presidente ucraino ha annunciato di aver deciso lo stanziamento di 100 milioni (l'equivalente di 2,45 milioni di dollari) a sostegno dell'ospedale "e seguiranno ulteriori 300 milioni", ha affermato in un messaggio video. Il bilancio degli attacchi russi di lunedì in Ucraina, ha confermato via X Zelensky che è a Washington per il vertice della Nato, è intanto salito a 43 morti e quasi 200 feriti.