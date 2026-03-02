Udinese-Fiorentina 3-0: i friulani dilagano, la Fiorentina resta in zona retrocessione

L’Udinese ha vinto 3-0 contro la Fiorentina nel posticipo della 27ª giornata, disputato al Bluenergy Stadium davanti ai propri tifosi. La squadra bianconera ha imposto il ritmo fin dall’avvio, sfruttando occasioni concrete e una gestione della partita efficace. Il successo aggrava la posizione della Fiorentina, che resta in zona retrocessione insieme a Lecce e Cremonese, ferme a 24 punti.

La vittoria porta l'Udinese a quota 35 punti, un risultato che interrompe la striscia negativa precedente. La partita è stata decisa da tre episodi chiave: il gol iniziale, un rigore trasformato e una rete nel finale che ha chiuso i conti.

Al 10′ i padroni di casa passano in vantaggio grazie a Christian Kabasele, che finalizza un’azione costruita con intensità. La prima frazione rimane equilibrata, con l’Udinese più propositiva e capace di mettere sotto pressione la retroguardia viola. Nella ripresa la svolta arriva al 64′ quando viene assegnato un rigore per un intervento su un ex Watford; Davis non sbaglia dal dischetto e raddoppia per i friulani.

Nel recupero, al 93′, Dawid Buksa fissa il punteggio sul 3-0, sigillando una vittoria netta che premia la concretezza dell'Udinese e la capacità di sfruttare le opportunità create.

Statistiche e dinamiche del match

La partita conferma un profilo di squadra di casa concreta negli ultimi metri. La formazione ha mostrato tiri mirati, compattezza difensiva e gestione dei momenti decisivi. La Fiorentina ha faticato a trovare continuità offensiva e a finalizzare le occasioni. Ne deriva una posizione di classifica precaria: la squadra è terz'ultima con 24 punti.

Impatto in classifica e conseguenze per la Fiorentina

Il ko al Bluenergy Stadium complica i piani salvezza della Fiorentina. La posizione di Vanoli e dei suoi è diventata più precaria e la squadra è ora costretta a reagire nelle prossime giornate. Restare bloccati a 24 punti comporta dipendere dagli scontri diretti e da eventuali passi falsi delle avversarie immediatamente sopra la zona rossa. Il futuro arriva più veloce del previsto: la capacità di ottenere risultati immediati determinerà la probabilità di evitarne una retrocessione diretta e l’andamento dei prossimi incontri rimane lo sviluppo più rilevante da monitorare.

La possibilità di evitare la retrocessione diretta dipende ora anche dall’aspetto psicologico e dalla capacità di tradurre le occasioni in risultati. L’assenza di continuità e le difficoltà nel concretizzare evidenziano lacune tecniche che dovranno essere affrontate in sede di allenamento. Alcuni rientri e la gestione degli infortuni saranno fattori determinanti nelle scelte dello staff tecnico nei prossimi incontri.

Reazioni e dichiarazioni

Nel post partita l’allenatore dell’Udinese ha sottolineato il recupero di entusiasmo e applicazione dopo tre sconfitte consecutive. Ha evidenziato lavoro e organizzazione come elementi chiave per consolidare la svolta mostrata nel match.

In conferenza Christian Kabasele ha riconosciuto l'impegno del gruppo, pur manifestando riserve sugli episodi arbitrali. Il difensore ha definito non del tutto chiaro l'intervento del VAR, osservando che talvolta le decisioni si basano su dettagli minimali.

Il tecnico dell’Udinese ha parlato, dopo la gara, del rientro dei giocatori chiave e della necessità di mantenere alta la concentrazione per sfruttare l’onda positiva. Ha evidenziato come la gestione mentale e la continuità siano elementi decisivi per trasformare le occasioni in risultati.

Cosa cambia per le prossime giornate

Per l'Udinese il successo rappresenta un'iniezione di fiducia utile per affrontare i prossimi impegni.

La Fiorentina dovrà invece correggere errori tattici e limiti nella finalizzazione per invertire la rotta. Il calendario rende urgente una reazione tattica e mentale per non compromettere la corsa alla salvezza.

Il futuro arriva più veloce del previsto: la gestione delle contestazioni arbitrali e l'attenzione ai dettagli tecnici possono condizionare atteggiamenti e approcci nelle prossime partite. Decisivo sarà il rendimento sul campo negli appuntamenti successivi.

Esito della partita

La serata al Bluenergy Stadium ha mostrato come i dettagli e la concretezza possano ribaltare l'esito di una gara. L'Udinese ha sfruttato i momenti migliori e ha chiuso la pratica con determinazione. La Fiorentina resta chiamata a trovare risposte rapide per non compromettere la stagione. I numeri in classifica confermano la pressione: Udinese 35, Fiorentina 24 insieme a Lecce e Cremonese. Le tendenze emergenti mostrano un equilibrio nella zona bassa della graduatoria e una lotta per la salvezza che si preannuncia apertissima.