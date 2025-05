Ue: Fontana, 'investire in Africa per contrastare Cina e Russia'

Ue: Fontana, 'investire in Africa per contrastare Cina e Russia'

Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "Investire in Africa significa anche contrastare l’influenza crescente delle grandi potenze, come la Cina e la Russia, per fare dell’Europa il primo partner dei Paesi africani e un modello da seguire". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lore...