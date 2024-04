Ue: incontro Meloni-Von Der Leyen prima di avvio vertice

Bruxelles, 18 apr. (Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, ha incontrato questa mattina all’Europa Building, prima della ripresa dei lavori del Consiglio europeo, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Al centro del colloquio, un aggiornamento sugli esiti della visita in Tunisia, anche in relazione al processo di attuazione del memorandum d’intesa UE-Tunisia e del Piano Mattei, le iniziative concrete che si possono realizzare alla luce delle conclusioni di ieri sera sulla situazione dei rifugiati siriani in Libano e un confronto sui temi della competitività europea in vista della discussione di stamattina tra i leader.