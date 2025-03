Ue: Schlein, 'Pd diviso? Ieri voto compatto su risoluzione'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "La posizione del Pd l'ha chiarita il voto compatto del Pd ieri in Parlamento. Noi siamo per la difesa comune europea, non per il riarmo dei singoli Stati. Ieri ha spiegato benissimo Roberto Benigni perchè serve un esercito comune europeo anzichè i...

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – "La posizione del Pd l'ha chiarita il voto compatto del Pd ieri in Parlamento. Noi siamo per la difesa comune europea, non per il riarmo dei singoli Stati. Ieri ha spiegato benissimo Roberto Benigni perchè serve un esercito comune europeo anzichè il riarmo dei singoli Stati" che è la direzione in cui invece va il piano Von der Leyen. Lo dice Elly Schlein a Piazza Pulita su LA7. Ma, accanto alla difesa comune, "non vanno dimenticate le priorità sociali".

"Noi siamo stati più critici rispetto ad altri della famiglia socialista europea, ma in 27 capita. Noi abbiamo condiviso le primo 12 pagine del Libro Bianco mentre non lo abbiamo fatto su alcune parti. Per questo ci siamo astenuti" nel voto al Parlamento europeo.