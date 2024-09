Ultimo e Jacqueline stanno lasciando l'Italia prima del parto. Parisi è apparso a Verissimo.

Ultimo, insieme alla sua compagna Jacqueline, si appresta a divenire padre. La nascita del loro primogenito è prevista per i prossimi giorni. Il cantante ha recentemente comunicato, attraverso un post sui social, la sua decisione di lasciare l'Italia temporaneamente, portando con sé Jacqueline. Qu...

Ultimo, insieme alla sua compagna Jacqueline, si appresta a divenire padre. La nascita del loro primogenito è prevista per i prossimi giorni. Il cantante ha recentemente comunicato, attraverso un post sui social, la sua decisione di lasciare l’Italia temporaneamente, portando con sé Jacqueline. Questo avviene proprio mentre la madre di Jacqueline, Heather Parisi, fa ritorno nel nostro paese. I fan della coppia, intanto, hanno iniziato a fare supposizioni sulla destinazione del viaggio, presupponendo che il figlio possa nascere all’estero.

Recentemente, Ultimo ha sorpreso i suoi follower con un annuncio sui social. Infatti, ha pubblicato su Instagram un post in cui rivela di voler lasciare l’Italia temporaneamente. Al suo fianco, Jacqueline, che è in attesa. Nella foto condivisa, i due sono nel salotto di casa, e Ultimo abbraccia Jacqueline che tiene le sue mani sul pancione. Il post è accompagnato da una didascalia: “Ciao Italia per un po’…” con l’emoji di un cuore rosso.

Alcuni fan hanno ipotizzato che la coppia potrebbe aver deciso di lasciare l’Italia per la nascita del loro figlio all’estero, forse negli Stati Uniti.

Molti follower hanno anche sottolineato che, al loro ritorno in Italia, saranno una famiglia di tre.

Ultimo e Jacqueline stanno aspettando un maschio. Il genere del futuro neonato è stato rivelato recentemente durante un baby shower, dove la coppia ha anche annunciato l’iniziale del nome scelto per il bambino, che sarà “E”.