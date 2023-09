Ultimo si concede una vacanza in pieno relax a Mykonos in compagnia di una pe...

Dopo il tour estivo negli stadi, Ultimo si è concesso un meritato riposo. Meta della vacanza? La Grecia, precisamente Mykonos. Un viaggio all’insegna del relax e del divertimento insieme a sua madre Anna Sanseverino alla quale è da sempre molto legato. Lo stesso cantante, dopo essere scomparso per un po’ dai social, ha pubblicato un post Instagram con video e foto.

Il legame tra Ultimo e sua madre

Ultimo ha avuto da sempre una relazione molto stretta con sua madre, fin da quando i suoi genitori si sono separati quando aveva quattro anni. È stata proprio Anna a scoprire la passione del piccolo Niccolò per la musica e per il pianoforte. Grazie a lei è cominciata una carriera ricca di successi per il cantautore, che non se l’è dimenticato. Nel suo quarto album Solo del 2021, Ultimo le ha dedicato la canzone 7+3.

Non è stata in realtà la prima volta che il cantante si è ispirato a sua madre per una canzone. Già nel 2019, con la commovente e autobiografica La Stazione dei Ricordi, si era rivolto a mamma Anna nei versi finali: «Mamma, mamma, mamma ti ho deluso tante volte e non è vittimismo / Ti ho vista piangere e maledico il giorno in cui non mi hai più visto».

Una vacanza tra relax, divertimento e musica

Dal post di Ultimo si comprende come tra il cantante e sua madre ci sia un rapporto di complicità. I due si divertono in barca, prendono il sole in spiaggia l’uno accanto all’altra e non rinunciano neppure a una corsa sul tapis roulant in palestra. Anna Sanseverino, nel suo post Instagram, la definisce una “settimana da Dio”.

Ovviamente per Ultimo la musica rimane sempre uno dei pensieri principali. Il cantante si è portato la sua chitarra in vacanza e ha regalato ai suoi followers un video in cui propone una versione acustica de La Finestra di Greta, il cui testo è a corredo del post. Chissà che non sfrutti questa vacanza per prendere ispirazione per nuova musica.