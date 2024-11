Umbria: Fratoianni, 'Meloni taglia sanità, con Proietti a difesa Ssn'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Oltre 4 milioni di persone in Italia hanno rinunciato a curarsi, e in Umbria sono 9 su 100 le persone che non si curano giù, perché non hanno i soldi necessari. Siamo sull’orlo del baratro per la sanità pubblica sempre più in diffico...

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – "Oltre 4 milioni di persone in Italia hanno rinunciato a curarsi, e in Umbria sono 9 su 100 le persone che non si curano giù, perché non hanno i soldi necessari. Siamo sull’orlo del baratro per la sanità pubblica sempre più in difficoltà, e questo perché sta passando l’idea che la salute non è più un diritto ma una merce". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i giornalisti a margine del presidio organizzato a Perugia davanti all’ospedale S. Maria della Misericordia, dove insieme alla candidata presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e ai candidati della lista di Avs ha incontrato il personale sanitario e i cittadini.

"E non è un caso se la presidente uscente Tesei, come i suoi colleghi di destra in giro per l'Italia – ha proseguito il leader di SI – si presenta alle elezioni con un programma politico preciso e la privatizzazione della sanità pubblica non è un incidente di percorso. Hanno un’ idea precisa: è un grande affare, invece che un diritto come pensiamo noi".

"E poi diciamo la verità Giorgia Meloni non si è confusa con la calcolatrice in tv , gli è scappata fuori la verità : avevano promesso investimenti mirabolanti e invece siamo di fronte ad un ulteriore definanziamento del settore. In Italia mancano i medici, mancano gli infermieri, e quelli che ci sono vengono maltrattati nei pronti soccorsi ed umiliati con stipendi insufficienti . Allora bisogna avere la forza di mettere in campo una proposta politica e programmatica alternativa come la nostra".