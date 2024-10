Umbria: Schlein, 'destra taglia fondi a sanità e università'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "La destra vuole una sanità a misura di portafoglio delle persone e ha iniziato anche a tagliare i fondi all’Università pubblica, per la quale sono arrivati i primi tagli del 10 per cento”. Così la segretaria nazionale del Partito dem...

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – "La destra vuole una sanità a misura di portafoglio delle persone e ha iniziato anche a tagliare i fondi all’Università pubblica, per la quale sono arrivati i primi tagli del 10 per cento”. Così la segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein, oggi in Umbria con Stefania Proietti candidata alla presidenza della Regione.

“Lo scorso anno 4,5 milioni di persone hanno rinunciato a curarsi – ha aggiunto Schlein – e chi lo ha fatto ha speso il 10 per cento in più di tasca propria. Vogliamo più risorse e più personale per cambiare passo. Chiediamo anche più attenzione all’Università, perché Meloni e la destra, per la terza manovra consecutiva, dimenticano il diritto allo studio e il diritto alla casa”. Schlein ha poi parlato di autonomia differenziata, “sbagliata perché ci perde chi crede nell’uguaglianza”.

Con la segretaria Schlein, la candidata Proietti che ha ribadito l’importanza del diritto alla studio e delle Università, luoghi “capaci di attirare eccellenze assolute”. Il tour di Schlein e Proietti ha riguardato Tuoro e Passignano sul Trasimeno e poi si è spostato nella zona universitaria, per incontrare studenti e giovani. Nel pomeriggio la segretaria Schlein, in due visite guidate, è stata presso il Circolo studentesco Arci ‘Il porco rosso’ e presso il Centro per i disturbi del comportamento alimentare ‘Il Pellicano’. La segretaria Schlein e la candidata Proietti si sono spostate poi a Pierantonio e a Sant’Orfeto per parlare di scuola e ricostruzione.