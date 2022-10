Un 32enne è morto mentre era in videoconferenza: aveva perso improvvisamente i sensi

Si accascia a terra privo di sensi e muore durante una videoconferenza. Il 32enne è stato trovato morto in provincia di Udine.

In Friuli Venezia Giulia, in provincia di Udine, un giovane 32enne è stato vittima di una fatale tragedia di fronte a molti presenti che erano purtroppo impotenti. Il ragazzo ha avuto un malore durante una vidoeconferenza e si è accasciato a terra privo di sensi.

Non c’è stato nulla da fare per il 32enne, il cui nome non è stato reso noto alla stampa, in quanto era già morto all’arrivo dei soccorritori. A lanciare l’allarme sono state le persone che stavano seguendo la conferenza insieme alla vittima. Erano collegati da tutta l’Italia ed era dunque impossibile prestare soccorso. Per risalire alla residenza della giovane vittima è stato necessario vedere come si era registrato per partecipare al quell’evento.

Prima l’inidirizzo sbagliato, poi il ritrovamento del corpo

Risaliti all’identità del 32enne, si è scoperto che abitava a Cividale del Friuli, non troppo distante dalla città di Udine. Quando i soccorritori sono giunti sul posto hanno fatto un buco nell’acqua perchè hanno trovato i genitori del ragazzo, lui abitava presso un alto indirizzo. I familiari hanno immediatamente dato le indicazioni giuste ai soccorritori che hanno nel frattempo fatto partire un’altra ambulanza che è giunta nel posto giusto.

Nonostante ciò, purtroppo, non c’è stato nulla da fare per la vittima. Bisogna chiarire se sia morto sul colpo o se poteva essere salvato.