Un cucciolo in difficoltà

Recentemente, un cucciolo di orso, una femmina di 4-5 mesi dal peso di tre chili, è stato avvistato da alcuni residenti nella zona di Pizzone, situata nel cuore del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. La segnalazione ha attivato immediatamente le procedure di salvataggio da parte dei guardiaparco, che hanno constatato la presenza del cucciolo in una situazione di vulnerabilità, a bordo strada e senza segni della madre.

Questo scenario ha sollevato preoccupazioni significative per la sicurezza dell’animale, che in questa fase della vita è completamente dipendente dalla figura materna.

Intervento e ricovero

Il Parco ha deciso di intervenire prontamente, ricoverando il cucciolo presso il Centro del Parco a Pescasseroli. Questo intervento è stato guidato da un protocollo già collaudato in precedenti situazioni simili, come nel caso dell’orsetta Morena nel 2015. La scelta di rimuovere il cucciolo dal suo habitat naturale è stata dettata dalla necessità di proteggerlo dai pericoli immediati, come il traffico stradale e la presenza di cani da guardiania provenienti da allevamenti zootecnici, oltre alla documentata presenza di lupi nella zona, che avrebbero potuto rappresentare una minaccia mortale per l’orsetto.

Il futuro del cucciolo di orso

Dopo un periodo di svezzamento e recupero, che sarà effettuato presso il centro, il cucciolo di orso sarà trasferito in una struttura appositamente realizzata dalla Riserva naturale del Feudo Intramonti, gestita dai Carabinieri forestali. Questo passaggio è fondamentale per garantire che l’animale possa adattarsi e prepararsi al reinserimento nel suo habitat naturale. Il Parco nazionale d’Abruzzo ha già avviato le procedure necessarie per il reinserimento, con l’obiettivo di restituire il cucciolo alla vita selvatica, dove potrà crescere e svilupparsi in un ambiente sicuro e protetto.