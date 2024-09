Un ex partecipante di Amici si confessa: "Perché Maria non mi chiede di tornare?"

Un ex partecipante di Amici si confessa: "Perché Maria non mi chiede di torn...

Manuel Aspidi, ex concorrente molto amato della sesta stagione di Amici di Maria, in uno recente video su TikTok ha parlato del perché non compare più nel programma. L’artista, nativo della Toscana, ha espresso di conservare un dolce ricordo di Maria e del suo team, tuttavia ha fatto riferimento a un possibile disguido.

“Ho voluto risolvere un dubbio che alcuni fan mi pongono costantemente: perché non appaio ad Amici per promuovere le mie canzoni? Come mai non mi unisco ai programmi di Maria e perché non mi vedete cantare lì quando pubblico un nuovo single? La risposta è piuttosto semplice, essenzialmente non dipende da me.”, ha rivelato Manuel. “Amici mi ha fornito molto e resterà un’esperienza che mi ha segnato positivamente. Apprezzo enormemente Maria e il programma per avermi dato tale opportunità, per tutte le meravigliose esperienze vissute durante e dopo il televisivo – ha aggiunto l’ex concorrente di Amici – È per loro merito se ho potuto iniziare la mia carriera.”

Devo confessare che al termine dello spettacolo, ho dovuto fare i conti con la realtà, poiché a differenza degli attuali partecipanti, non avevamo il supporto di case discografiche, manager o produttori. Tuttavia, il mio album Bianco e Blu ottenne un grande successo e la mia canzone “Soli a Metà” divenne un autentico successo. Dopo “Amici”, io, Karima e Federico ci siamo dedicati a uno spettacolo teatrale con Garrison, successivamente ho ricevuto una proposta per ripetere la performance con Giulia Ottonello. Al termine dello spettacolo, ho riassunto il mio percorso e ideato altri progetti. Un membro del team di produzione teatrale mi contattò con le parole ‘Ciao Manuel, abbiamo deciso di iniziare un nuovo tour teatrale’. Risposi che non avrei potuto farlo, poiché mi era stato detto che il mio impegno era finito e avrei potuto considerarmi libero. Questa persona mi rispose dicendo ‘Ricorda, Manuel, d’ora in poi non farai più nulla’.

Manuel Aspidi, l’ex partecipante di Amici e la chiamata per Amici Big.

Manuel (che un anno fa ha reso pubblica la sua relazione) ha poi rivelato che un membro della produzione di Amici, durante la trasmissione di Amici Big, lo ha contattato per chiedergli perché avesse declinato l’offerta di partecipare al programma. L’ex concorrente di Amici ha chiarito che in realtà non c’era mai stato un rifiuto, poiché non aveva mai ricevuto un’invito formale.

“Mentre Maria condivide dei momenti con Amici Big come Emma e Alessandra, nessuno mi aveva contattato. Dopo le prime puntate, qualcuno della produzione mi ha chiamato, non sono sicuro se fosse uno scherzo, e mi ha chiesto la ragione del mio rifiuto a partecipare ad Amici Big. Ho dovuto chiarire che non ero mai stato contattato, e mi è stato detto che a Maria era stato riferito che avevo altri impegni. Ho risposto dicendo che non avrei mai rifiutato l’opportunità di lavorare con Maria, a cui sono molto grato. Ho iniziato a preoccuparmi che Maria possa aver frainteso, pensando che io avessi rifiutato, cosa che non è mai accaduta. Sinceramente, credo che lei non sapesse nulla della mia situazione. Ho sempre avuto un ottimo rapporto con lei e custodisco dei bei ricordi. Maria è una donna molto piacevole e gentile, e lavora con un team straordinario. Siamo sempre stati coccolati ed accuditi. Spero che questa piccola fraintendimento non abbia rovinato nulla. Non c’è nulla di sicuro, però Soli a Metà rimane una delle più belle canzoni inedite di Amici.

