Un Natale da veri intenditori: scopri il cofanetto regalo di Antica Formula

Ci sono esperienze che parlano il linguaggio del tempo, della cura e della perfezione.

Antica Formula, il celebre Vermouth di Torino creato nel 1786 da Antonio Benedetto Carpano e oggi custodito da Fratelli Branca Distillerie, rappresenta proprio questo: un’eccellenza senza compromessi, capace di trasformare ogni momento in un gesto di piacere e raffinatezza.

Per le festività natalizie, il vermouth Antica Formula si presenta in un cofanetto elegante e ricercato pensato per chi desidera regalare e vivere la mixology d’eccellenza.

La bottiglia custodita nel cofanetto è un invito a un’esperienza sensoriale completa. Dal colore bruno profondo con riflessi caldi e ambrati, al profumo avvolgente che unisce vini fortificati come porto e marsala, scorze d’arancia e frutta secca tropicale matura, ogni dettaglio anticipa la complessità che attende il palato. Le note erbacee dell’assenzio piemontese si fondono armoniosamente con la delicatezza della vaniglia e l’intensità dello zafferano, mentre la dolcezza naturale di datteri, miele di castagno e prugne si accompagna a un retrogusto leggermente amaro, capace di conferire struttura e carattere al Vermouth.

Ogni sorso diventa così un viaggio sensoriale, un momento da gustare lentamente, apprezzando la cura e la precisione che rendono Antica Formula unico nel suo genere.

Il cofanetto non è solo un regalo raffinato: è un piccolo scrigno che racchiude informazioni sulla storia del Vermouth, curiosità e ricette dei cocktail più iconici. Dai grandi classici come il Negroni e il Manhattan, fino all’Americano o all’Hanky Panky, ogni ricetta offre l’opportunità di ricreare l’esperienza dei migliori bartender a casa propria. L’eleganza e la complessità di Antica Formula trasformano ogni cocktail in un momento di celebrazione, dove l’equilibrio tra aromi dolci, speziati e amaricanti diventa protagonista, rendendo ogni brindisi un gesto di stile e attenzione al dettaglio.

Il design del cofanetto riflette la storia e la raffinatezza della Formula dell’Eccellenza: regalarlo significa donare un viaggio sensoriale e culturale, un gesto di eleganza che unisce passato e presente, tradizione e innovazione.

Per gli appassionati di mixology, i collezionisti o chiunque desideri regalare un’esperienza di gusto senza tempo, il cofanetto di Antica Formula è la scelta perfetta. In un sorso, la storia del Vermouth di Torino incontra l’eccellenza contemporanea: intensa, raffinata e indimenticabile.

Quest’anno a Natale, ogni brindisi con Antica Formula diventa un momento speciale, capace di trasformare le festività in un’occasione di autentica eleganza e piacere sensoriale.