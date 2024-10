Femminicidio a San Felice a Cancello: Uomo albanese strangola moglie durante discussione domestica, davanti ai figli piccoli. Arrestato e in attesa di interrogatorio

Un uomo di 30 anni, di origine albanese, ha strangolato la moglie di 24 anni durante una violenta discussione domestica, mentre i loro due figli piccoli, di 4 e 6 anni, erano presenti. Questo tragico episodio di femminicidio si è verificato questa mattina verso le 5 a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri e condotto in caserma, in attesa di essere interrogato dal magistrato della Procura di Santa Maria Capua Vetere.