Un uomo è evaso dagli arresti domiciliari che stava scontando nella sua abitazione a Pomigliano D’Arco, in provincia di Napoli, per recarsi al bar. Dopo aver consumato però si è rifiutato di pagare il conto e ha iniziato ad aggredire i presenti, così è stato segnalato e arrestato di nuovo.

Uomo evaso dai domiciliari a Pomigliano D’Arco

Un uomo è evaso dagli arresti domiciliari a Pomigliano D’Arco per andare a bere alcolici al bar. Dopo aver consumato un certo quantitativo, al momento di pagare il conto si è rifiutato ed è diventato aggressivo verso il titolare, tanto che le urla si udivano fino alle abitazioni circostanti.

Alcuni residenti hanno allertato le forze dell’ordine e in poco tempo gli agenti della polizia municipale sono giunti sul posto per controllare cosa stesse accadendo. Hanno valutato la situazione e capito il problema ma il 32enne era estremamente aggressivo e uno degli agenti è stato preso a calci e sputi.

L’arresto dell’uomo evaso a Pomigliano D’Arco

Dopo diverse ore, in cui l’uomo si era chiuso in bagno rifiutandosi di uscire, gli agenti sono riusciti a procedere all’arresto e da successivi controlli hanno scoperto che si trattava di un pluripregiudicato che stava già scontando gli arresti domiciliari, era dunque un evaso.

Quindi è stato posto nuovamente ai domiciliari e il magistrato di turno ha disposto il processo per direttissima. Probabilmente, alla luce di questi nuovi fatti, la pena verrà tradotta in una detenzione in una struttura carceraria.