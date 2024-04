Un 64enne detenuto ai domiciliari nel Bresciano è evaso per poi costituirsi a Rimini. L’uomo ha chiesto di poter rimanere nel carcere della cittadina romagnola.

Evade dai domiciliari a Brescia e si costituisce a Rimini: “Mi serve aria buona”

Un uomo di 64 anni, ai domiciliari a Brescia, è evaso ed è salito su un treno diretto a Rimini. Quando è arrivato si è presentato alla caserma dei carabinieri di Destra del Porto e si è costituito. “Vorrei essere detenuto qui perché mi sono informato e ho scoperto che è stato ristrutturato ben tre volte nel corso degli anni” ha dichiarato. La giudice Margherita Brunelli ha disposto di nuovo la detenzione domiciliare a Bovezzo, in provincia di Brescia.

L’evasione, il viaggio a Rimini e la richiesta: “Mi serve aria buona”

Secondo quanto ricostruito, il 64enne è invalido civile al 100 per cento ed è seguito dal servizio di neuropsichiatria di Bovezzo. Con una lunga lista di precedenti di polizia alle spalle, lo scorso dicembre era stato arrestato per una rapina a mano armata compiuta alle poste di Brescia. Il 22 aprile ha lasciato la sua casa ed è salito su un treno per Rimini. Si è recato in caserma e ha deciso di costituirsi. L’uomo ha detto che essendo malato gli avrebbe fatto bene l’aria di una città di mare. “Sono stato in vacanza a Riccione e Misano. Vorrei stare in carcere a Rimini dove ci sono anche i miei amici” ha dichiarato.