L'uomo avrebbe esercitato violenza sulla ex fidanzata incinta che è stata subito posta sotto protezione

Un 29enne originario del Kosovo, arrestato con l’accusa di violenza sessuale, maltrattamenti e stalking nei confronti della ex fidanzata, è evaso dai domiciali prima che gli venisse applicato il braccialetto elettronico. Sono subito iniziate le ricerche per rintracciare l’uomo prima che possa fare del male alla ex fidanzata.

L’arresto per violenza sessuale

L’uomo, la cui identità non è stata resa nota, era stato arrestato il 18 dicembre con l’ordine di custodia cautelare. Il 29enne avrebbe esercitato violenza e maltrattamenti sulla ex fidanzata, incinta di sette mesi. La donna, fin dal momento dell’arresto del 29enne, è stata sottoposta sotto protezione per salvaguardare la sua sicurezza e quella del bambino.

“Puoi sposare dieci uomini ma se sono vivo io non ti piò tenere nessuno. Mai“, “Tu sarai sempre mia“, sono alcuni dei messaggi che l’uomo mandava alla ex fidanzata, aggiungendo anche minacce di morte e creando quindi un clima di terrore nella vita della vittima.

L’evasione del 29enne è avvenuta prima che gli venisse applicato il braccialetto elettronico, come stabilito dalla decisione del giudice.

Il riferimento a Viktoriia Vovkotrub

Secondo quanto si è appreso, la donna avrebbe subito anche riferimenti ad un caso di violenza che risale a tre anni fa: l’ex fidanzato faceva riferimento a Viktoriia Vovkotrub, una badente ucraina di 42 anni che fu uccisa e sepolta in un ex bocciofila a Brescia. La Vovkotrub frequentava lo stesso locale dove la donna, oggi sotto protezione, lavora.

