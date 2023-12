Nel corso della giornata di ieri, mercoledì 27 dicembre, si è verificato un terribile scontro tra un’ambulanza e un pullman a Urbino. Il bollettino del drammatico incidente descrive lo scenario di una vera e propria tragedia: quattro morti.

Incidente Urbino: chi sono le vittime

Nello specifico, nello scontro tra ambulanza e pullman, ad avere la peggio sono stati tutti i passeggeri del mezzo sanitario. A bordo dell’ambulanza, nel momento dell’incidente c’erano quattro persone e tutte loro hanno perso la vita. Si tratta dell’autista Stefano Sabbatini di Fossombrone, dell’infermiera Cinzia Mariotti di Acqualagna e del medico albanese Sokol Hoxh. A loro si aggiunge il paziente 85enne Alberto Serfilippi.

Incidente Urbino: i feriti

Molto meglio è andata ai passeggeri del pullman (7 feriti), che erano soprattutto ragazzi che avevano preso il mezzo per andare in gita con la parrocchia. “Le ferite riportate sono lievi e per gli ospiti del pullman sono in corso le procedure di dimissione per il rientro a casa” – spiega l’Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino. “Gli altri ragazzi che viaggiavano con il pullman saranno riportati a casa da un mezzo messo a disposizione dagli organizzatori della gita“.