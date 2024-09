Una collaborazione musicale tra Elodie e Tiziano Ferro è in vista? Un suggerimento da una storia condivisa dal cantante dice: «A cena a casa».

Per mesi si è sussurrato di un possibile duetto tra Elodie e Tiziano Ferro, poi le voci erano calmate. Recentemente, però, un post di Ferro su Instagram ha riacceso le speranze di una collaborazione musicale tra i due. Il post mostrava un appunto di una cena programmata con Elodie, suggerendo potenziali discussioni lavorative tra loro. Nonostante lo scetticismo iniziale, ora sembra che il progetto di un duetto stia prendendo forma e potrebbe essere rilasciato presto. I fan stanno seguendo attentamente i social media degli artisti per ulteriori aggiornamenti.

Da qualche mese si mormorava di un possibile duetto tra Elodie e Tiziano Ferro. Tuttavia, le posssibilità erano sembrate diminuire quando i due artisti avevano smesso di accennare a qualsiasi tipo di collaborazione. Ad oggi, un post di Tiziano Ferro su Instagram riaccende le speranze dei fan di vedere un incontro musicale tra i due. Ferro e Elodie stanno lavorando insieme a un pezzo musicale? Un recente post dell’artista ha rinvigorito le supposizioni: sembrerebbe che Elodie si stia preparando per un duetto con lui. L’immagine pubblicata è un appunto sul suo smartphone riguardante una cena programmata per la sera seguente con Elodie. “Cena a casa con Elodie”, si può leggere. L’appuntamento potrebbe indicare un momento di condivisione lavorativa, più che un semplice incontro tra amici, per discutere i piani per la loro prossima canzone. Secondo Novella 2000, in primavera c’erano stati indizi di una collaborazione tra Tiziano Ferro e Elodie, ma per lunghi periodi nessuna notizia aveva smentito o confermato l’ipotesi, facendo pensare a una semplice falsa notizia. Ora però, il progetto sembra stia prendendo corpo e una canzone ‘in duo’ potrebbe uscire presto. I fan sono desiderosi di avere ulteriori informazioni e probabilmente sarà sufficiente seguire sia l’ex concorrente di Amici che il cantautore sui social.