Una cosa italiana che farebbe impazzire gli irlandesi

@lornainitaly una ragazza irlandese, parla di una cosa in Italia che farebbe impazzire gli irlandesi: il fatto che quando sei in malattia e quindi a casa dal lavoro, un medico può venire a cercarti in determinate fasce orarie. Secondo lei gli irlandesi la troverebbero come una mancanza di libertà. Voi siete d’accordo?