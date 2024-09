Una porzione di un brano di Fedez dedicato a Chiara è stata accidentalmente divulgata online.

Fedez ha pubblicato il suo nuovo singolo, Allucinazione Collettiva, che secondo Selvaggia Lucarelli avrebbe dovuto includere riferimenti alla sua vita privata. In particolare, la versione originale del brano menzionava i suoi figli, Leone e Vittoria, ma questa sezione è stata rimossa nella versione finale. Lucarelli ha inoltre sottolineato la frustrazione di Fedez per come i media hanno rappresentato la sua vita recentemente, insinuando un parallelo con il testo del suo nuovo singolo.

Fedez ha rilasciato il suo nuovo singolo, Allucinazione Collettiva, come aveva precedentemente annunciato sui social media. Dopo la pubblicazione del brano, Selvaggia Lucarelli ha introdotto una porzione del testo, suggerendo una possibile correlazione tra le parole della canzone e i recenti eventi personali del rapper. Tuttavia, nella versione finale del singolo non si fanno riferimenti ai suoi figli Leone e Vittoria. Lucarelli ha chiarito che la motivazione risiederebbe nelle vicende più recenti e nelle indiscrezioni emerse sulla vita privata di Fedez. Infatti, la sezione del brano che menzionava i figli, che era in circolazione per diversi giorni, è stata eliminata. Per confermare queste informazioni, Lucarelli ha condiviso la parte rimossa della canzone sulle sue storie Instagram. La versione tagliata menzionava una serie di sentimenti personali e situazioni specifiche. Dal testo si intuisce una certa frustrazione del rapper per come i media hanno raccontato la sua vita negli ultimi tempi.

Pare ci sia il desiderio di esternare tutto il tormento che ha celato dentro di sé. È stato ritratto come un Peter Pan che mantiene relazioni effimere e che ha lasciato la consorte in un periodo critico. Eppure, qui, egli rievoca la figura di un genitore afflitto e di circostanze estremamente delicate, come quella in cui ha cercato di porre fine alla sua esistenza. “Pur tuttavia, ne sono consapevole, mi hai regalato i doni più preziosi che possiedo”.