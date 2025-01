Un'aria nuova in Terra Santa: speranze e preoccupazioni

Un clima di speranza a Gerusalemme

Recentemente, il Vicario della Custodia di Terra Santa, padre Ibrahim Faltas, ha descritto un’atmosfera di rinnovamento a Gerusalemme. Durante un viaggio a Cana per celebrare la Santa Messa, ha notato volti sorridenti e un senso di miglioramento nella situazione. “Stamattina a Gerusalemme si respirava un’aria nuova”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza della preghiera in questo periodo delicato. La celebrazione a Cana, luogo del primo miracolo di Gesù, ha rappresentato un momento di riflessione e speranza per la pace nella regione.

Le sfide da affrontare

Tuttavia, nonostante il clima di ottimismo, padre Faltas ha messo in guardia sulle difficoltà che permangono. “La gioia è purtroppo velata dalla preoccupazione”, ha affermato, evidenziando che la situazione attuale è molto fragile. I bombardamenti a Gaza continuano a preoccupare la popolazione, che attende segnali concreti di pace. La ricostruzione della fiducia tra i due popoli è un processo lungo e complesso, che richiede pazienza e impegno da entrambe le parti.

Il ruolo dei cristiani nella riconciliazione

In questo contesto, padre Faltas ha sottolineato il ruolo cruciale dei cristiani come collante tra le diverse comunità. “Abbiamo fede che, nonostante le difficoltà, sia possibile costruire ponti e non muri”, ha dichiarato. La sua speranza è che la tregua attuale possa portare a un vero miracolo di pace, ma avverte che è fondamentale non alzare barriere di diffidenza. Solo attraverso un dialogo aperto e sincero si potrà evitare il ritorno alla violenza e costruire un futuro migliore per tutti.