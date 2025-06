Ungheria: Benifei, 'no a prepotenza Orban, noi 'cordone sicurezza' manifestanti Pride'**

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – "Esserci è un dovere: l’Europa non deve tornare indietro sui diritti e i silenzi di certi governi, a partire da quello italiano, ci dicono che è importante reagire subito a questa torsione autoritaria". Lo dice l'europarlamentare Pd, Brandi Benifei, che sarà insieme a diversi esponenti dem, a partire dalla segretaria Elly Schlein, domani al Pride a Budapest vietato da Victor Orban.

"Non possiamo accettare che tutto questo accada nel cuore dell’Europa e per questo – aggiunge Benifei interpellato dall'Adnkronos – accolgo con favore la scelta della Commissaria all’Uguaglianza Hadja Lahbib di essere presente. Non abbiamo paura della prepotenza di Orban perché sappiamo che la Carta Europea dei Diritti Fondamentali tutela la libertà e la sicurezza dei partecipanti, a maggior ragione in presenza di decine di parlamentari che proveranno a essere per loro un 'cordone di sicurezza'".