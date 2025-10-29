Ungheria: Orlando, 'Orban anti Ue ma vuole starci perchè gli conviene'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Orban è uno strano paradosso, perché da un lato è la dimostrazione che non si può prescindere dall'Europa. Pur essendo fortemente anti-europeo vuole starci, perché l'Europa comunque conta essendo un grande mercato nel qua...

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – "Orban è uno strano paradosso, perché da un lato è la dimostrazione che non si può prescindere dall'Europa. Pur essendo fortemente anti-europeo vuole starci, perché l'Europa comunque conta essendo un grande mercato nel quale Orban fa dumping anche al nostro paese. Però contemporaneamente è, in ragione del diritto di veto, il grande handicap per cui l'Europa non conta abbastanza, quello che impedisce iniziative comuni su quasi tutti i temi a partire dal superamento del dumping all'interno dell'Ue.

Con l'esercizio del diritto di veto il Premier ungherese può continuare, infatti, a mantenere una fiscalità differenziata e quindi fare competizione alle nostre imprese". Lo ha detto l'ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali del Pd, Andrea Orlando, a Tagada' su La7.

"L'abbiamo visto nello scenario internazionale, Orban è quello che sostanzialmente ha fatto più ostruzionismo a un'iniziativa comune sulla questione ucraina. Quindi Orban è contemporaneamente – osserva l'ex ministro dem – quello che denuncia il fatto, come larga parte della destra, che l'Europa non conta abbastanza e la causa del fatto che l'Europa non conta abbastanza. E in questo paradosso, in questa rendita di posizione, danneggia gli interessi del nostro paese".