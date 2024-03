Ungheria: Tajani, 'scontro politico non favorisce la Salis, invito a non politicizzare'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Mi auguro che Ilaria Salis possa essere assolta... oggi era in aula nuovamente in manette e catene, certamente non è un bel modo dato che non c'è pericolo di fuga, ma esiterei a politicizzare". Lo ha detto a 'Start' Sky Tg24 il vice...

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – "Mi auguro che Ilaria Salis possa essere assolta… oggi era in aula nuovamente in manette e catene, certamente non è un bel modo dato che non c'è pericolo di fuga, ma esiterei a politicizzare". Lo ha detto a 'Start' Sky Tg24 il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "A me preoccupa la cittadina Salis, non mi interessa di che partito è – ha aggiunto – Come ministro, mi auguro che siano rispettate le regole durante la detenzione. Ma lo scontro politico non favorisce la signora Salis".