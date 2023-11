Argomenti trattati Alloggio

Tra le città italiane più ambite dagli studenti italiani (e non solo) rientra sicuramente Torino. Il capoluogo piemontese, infatti, ospita università celebri, come ad esempio il Politecnico, fonte d’attrazione per migliaia e migliaia di studenti. Tuttavia, andare a studiare a Torino da fuori sede impone di affrontare delle spese, prime tra tutte quella della casa dove dormire. Si tratta sicuramente della spesa più importante, pertanto, al fine di risparmiare o comunque per evitare di dover accettare offerte scomode, è consigliabile mettersi alla ricerca dell’affitto stanza a Torino fin da subito, in modo da avere maggiori probabilità di trovare offerte convenienti e in linea con il proprio budget.

Alloggio

Come anticipato, una delle spese più importanti da dover affrontare per uno studente fuorisede è il canone di locazione mensile. Affittare un bilocale a Torino, al netto delle spese, costa in media tra i 450 e i 700 euro mensili. Nel quartiere Crocetta, ad esempio, è possibile trovare delle soluzioni tra i 550 e i 600 euro mensili, così come a Cenisia e San Paolo. Un po’ più costosa, forse, Vanchiglia, che comunque vanta una certa vicinanza al centro della città e una posizione strategica per raggiungere diverse facoltà e le biblioteche. Se si è alla ricerca di prezzi più convenienti, bisogna spostarsi verso San Donato e Parella. Se si opta invece per l’affitto stanza Torino, bisogna tener conto del fatto che una singola costa tra i 350 e i 400 euro mensili, mentre quella doppia costa dai 200 ai 300 euro.

Utenze

Nella spesa mensile di un fuorisede, non bisogna considerare solo l’affitto stanza Torino ma anche altre voci. È fondamentale includere i costi relativi alle utenze, quando non sono incluse nel canone dell’affitto. In media, le famiglie torinesi spendono 230 euro al mese per le bollette, ma gli importi per gli studenti sono spesso inferiori, poiché trascorrono molto tempo a studiare in biblioteca o direttamente all’università per seguire le lezioni ogni giorno. Bisogna, poi, prendere in considerazione anche l’abbonamento internet, che va dai 20-30 euro per l’ADSL ai 40-45 euro e più per la fibra. Ovviamente, queste somme vengono divise in modo proporzionale in base agli inquilini, ove presenti.

Trasporto

La maggior parte degli studenti a Torino si muove con i mezzi pubblici, per questo è bene includere anche i costi di biglietti o di abbonamenti nel proprio budget mensile. Il biglietto digitale valido 100 minuti costa 1,90 euro, mentre quello cartaceo 2 euro. Ci sono, poi, i carnet multi-viaggio e gli abbonamenti, sia settimanali (dal costo di 12 euro) che mensili (a 38 euro). L’abbonamento annuale, invece, ha un costo di 310 euro. Per gli studenti con un’età inferiore ai 26 anni, il prezzo è di 25 euro al mese oppure 258 euro all’anno, il che consente di risparmiare. Un’alternativa al trasporto pubblico è il servizio di car sharing, che in media costa 0.25 euro al minuto e si aggira attorno ai 50 euro per il noleggio dell’auto giornaliero. Ovviamente, queste cifre cambiano a seconda del tipo di auto scelta.