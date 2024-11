Il tronista Michele Longobardi chiede alla produzione di Uomini e Donne di ricontattare Veronica, la corteggiatrice che aveva abbandonato il programma. Tuttavia, il giovane cambia idea e decide di uscire con la sua rivale, Amal. Lo scontro tra i tre è esploso nell’ultima puntata, andata in onda ieri, venerdì 15 novembre.

Michele Longobardi e lo scontro con Veronica a Uomini e Donne

La corteggiatrice, che si è sentita presa in giro, entra in studio e non le manda a dire al giovane tronista:

“Mi hai preso in giro, tu è un mese e mezzo che mi prendi in giro. Sei un vigliacco, ti sei preso gioco della mia buona fede nei tuoi confronti e del fatto che io sia sempre stata autentica con te”.

Poi, rivolgendosi alla sua rivale, aggiunge:

“Evidentemente tu sei attratto dalle attrici, io sono troppo autentica per te”.



Veronica lascia nuovamente lo studio di Uomini e Donne

Dopo lo scontro con Michele e Amal, Veronica decide di abbandonare lo studio. Tuttavia, prima di andarsene, la ragazza consegna due regali al tronista e alla sua rivale: Amal apre il primo e trova una bandierina rossa, mentre nel pacchetto di Michele c’è un pupazzo di pinocchio.

Michele si dirige verso il dietro le quinte per confrontarsi con Veronica, ma il conflitto tra i due non accenna a placarsi. Ora, la domanda è: la corteggiatrice abbandonerà definitivamente il programma o darà ancora una possibilità al tronista? Non ci resta che attendere la prossima puntata per scoprirlo.