Martina De Ioannon ha rivelato che farà la sua scelta entro la prossima settimana. Questo è quanto trapela dalle anticipazioni sulla registrazione di ieri, lunedì 6 gennaio, di Uomini e Donne, condivise dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

Martina De Ioannon annuncia di essere pronta per la scelta

“Martina ha fatto l’annuncio in studio della scelta. In studio, sia Ciro che Gianmarco sono rimasti stupiti, lei ha ballato con entrambi (con Ciro erano abbastanza vicini). Martina ha chiesto di passare con entrambi una giornata completa per viverli fino in fondo prima di scegliere“, queste sono state le anticipazioni riportate da Pugnaloni in merito al trono della Ioannon.

Le anticipazioni delle ultime registrazioni rivelano che il 24enne napoletano ha espresso chiaramente i suoi sentimenti per la tronista romana, confessando di essere innamorato di lei. Al contrario, Gianmarco ha affermato che, secondo lui, è impensabile innamorarsi in un contesto televisivo. Ciò che è sicuro è che il percorso della tronista a Uomini e Donne sta per concludersi e la sua decisione sarà mostrata nelle prossime puntate del dating show.

Secondo quanto rivelato da Alessandro Rosica, la scelta sarebbe già stata fatta. Il noto ‘investigatore social’ sostiene che la tronista sceglierà Gianmarco Steri, dopo aver fatto alcune confessioni a persone a lei vicine. Tuttavia, si tratta solo di un’indiscrezione. Non ci resta che aspettare le prossime puntate per scoprire chi sarà il futuro fidanzato di Martina De Ioannon.

Anticipazioni Uomini e Donne 6 gennaio

Francesca Sorrentino, invece, avrebbe trascorso due piacevoli esterne con Gianmarco e Gianluca. La tronista ha scelto di proseguire il suo percorso con entrambi, decidendo di eliminare Francesco De Martino.

Per quanto riguarda il Trono Over, Diego non è tornato in studio dopo aver lasciato il dating show durante le ultime registrazioni. Al contrario, Barbara De Santis era presente. Secondo quanto riferito da Pugnaloni, Claudia avrebbe rifiutato due nuovi corteggiatori, così come Mario Cusitore avrebbe respinto una dama.

Sabrina avrebbe ripreso i contatti con Diego, con il quale aveva deciso di interrompere la conoscenza, mentre Gemma Galgani, dopo aver chiuso con Renato, ha lanciato un appello in cerca di un uomo che la apprezzi per quella che è realmente.