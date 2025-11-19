L’amore arriva quando meno te lo aspetti, anche dopo grandi delusioni, e la storia dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne lo dimostra.

L’amore può arrivare nei momenti più inaspettati, anche dopo delusioni che sembrano definitive. La storia dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne, ne è la prova: dalla mancata scelta in tv a una proposta di matrimonio da sogno, dimostra come la felicità vera spesso nasca lontano dai riflettori.

Dal passato televisivo a una vita da favola

La stagione 2020 di Uomini e Donne, segnata dalle restrizioni dovute al Covid, aveva visto Matteo arrivare fino alla fine del percorso con Sara Shaimi, solo per vederla scegliere il rivale Sonny Di Meo. La delusione era stata palpabile, con il corteggiatore che in più interviste aveva ammesso di aver affrontato un percorso difficile, sentendosi “come scalare a mani nude una montagna che gli altri percorrevano in bicicletta”. Eppure, il tempo ha trasformato quel dolore in esperienza, portandolo verso una storia d’amore autentica.

Uomini e Donne, proposta di matrimonio da sogno: il clamoroso annuncio dell’ex corteggiatore

Nel silenzio dei social è comparsa all’improvviso una notizia capace di sorprendere e commuovere gli appassionati di Uomini e Donne: Matteo Guidetti, ex corteggiatore del celebre dating show, ha annunciato il suo fidanzamento ufficiale, mostrando con orgoglio l’anello destinato alla sua compagna.

Matteo, ricordato per il suo percorso accanto a Sara Shaimi, aveva conquistato i telespettatori con il suo carattere e la chimica evidente con l’ex tronista, pur non essendo stato scelto alla fine. La sua storia nel programma aveva lasciato un segno, e oggi, a distanza di anni, l’ex corteggiatore scrive un nuovo capitolo della sua vita sentimentale, lontano dalle telecamere e dai riflettori del piccolo schermo.

L’amore è sbocciato fuori dal mondo dello spettacolo, con Gaia Bianchi, la giovane modella e influencer che lo ha accompagnato in un percorso discreto ma solido. La proposta è arrivata in un contesto da sogno: al tramonto sulla spiaggia di Porto Ferro, in Sardegna, Matteo ha chiesto a Gaia di sposarlo, immortalando il momento con fotografie che catturano l’intimità e la gioia della coppia.

Anche Sara e Sonny hanno trovato la loro felicità, sposandosi e accogliendo la piccola Nora Belle, chiudendo il cerchio di una stagione che ha segnato tutti i protagonisti.