Uomini e Donne sta scaldando i motori, per tornare dai fedeli telespettatori con tante novità. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Maria De Filippi e il suo staff avrebbero già deciso i nomi dei tronisti 2024/2025.

Uomini e Donne: spuntano i nomi dei nuovi tronisti 2024/2025

Anche se la messa in onda di Uomini e Donne è in pausa per l’estate, la redazione di Maria De Filippi è al lavoro per confezionare un’altra memorabile stagione televisiva. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, fornita dall’esperto di gossip Amedeo Venza, lo staff della Queen Mary ha già scelto i primi tronisti 2024/2025.

L’indiscrezione su Uomini e Donne 2024

Tramite il suo profilo Instagram, Amedeo ha svelato che presso gli studi Elios di Roma sono in corso i casting per la scelta dei tronisti della prossima stagione televisiva. Sembra che Maria De Filippi abbia deciso di proseguire con la linea adottata anche la scorsa edizione, ossia piazzare sul trono un volto del trono Over. Chi sarà, quindi, l’erede di Ida Platano?

Uomini e Donne: Maria punta sui volti del trono Over

Ovviamente, è ancora presto per avere certezza sui nomi dei nuovi tronisti di Uomini e Donne 2024/2025, ma alcune ipotesi possiamo comunque farle. Di certo, la redazione starà valutando alcuni dei personaggi più in vista del parterre. Secondo i fan, a sedersi sul trono potrebbero essere alcune dame, come: Cristina Tenuta, Emanuela Malavisi e Claudia. Quest’ultima, proprio recentemente, è tornata single dopo la fine della storia d’amore con Alessio. Qualcuno parla anche di Gemma Galgani, ma sembra poco probabile.